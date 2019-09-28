Политика

22:59 28.09.2019

НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

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НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании 27 сентября утвердило результаты полной проверки электронных деклараций 20 высших должностных лиц и народных депутатов, среди которых и написавший заявление об отставке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в бытность его министров финансов Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди прочего были приняты решения о результатах полных проверок деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы (исправленных).

При этом в повестке дня заседания также значились рассмотрения решений об утверждении обоснованного вывода о выявлении признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и, как результат, направлении решений о результатах полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Теги: #напк #декларации #украина #данилюк
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