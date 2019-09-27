Политика

13:43 27.09.2019

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

1 мин читать
Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке, подтвердил Офис президента Украины.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его после возвращения в Киев", - сообщил Офис президента Украины в соцсетях.

Ранее в пятницу некоторые СМИ распространили информацию о том, что секретарь СНБО подал в отставку. Со ссылкой на источники указывалось, что Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Сам Данилюк выставил на своей странице в Facebook эту заметку, прокомментировав ее: "Есть еще идеи относительно трудоустройства?"

Позднее Данилюк написал в Facebook: "Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО в конце мая текущего года.

Данилюк - с 17 июля 2014 года - постоянный представитель пятого президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины. В июне 2018 года был уволен.

Теги: #снбо #кадры #данилюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 26.09.2019
Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

13:44 26.09.2019
Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

11:56 26.09.2019
Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД

Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД

17:16 25.09.2019
Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

14:49 25.09.2019
Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

13:38 25.09.2019
Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

13:30 25.09.2019
Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе – правительство Украины

Верховный суд 3 октября рассмотрит иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении его в должности

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

КС отказал в открытии производства относительно нормы закона, предусматривающей отчет директора ГБР перед президентом, Радой и Кабмином

Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений– глава Минсоцполитики

Правительство Украины сохраняет ожидания относительно согласования новой программы с МВФ до конца года

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

Китай никогда не будет ослаблен торговыми войнами, не собирается бросать вызов США

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека - Помпео

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА