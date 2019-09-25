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11:36 25.09.2019

Секретарь СНБО Данилюк: Восстановление моста в Станице Луганской должно произойти в кратчайшие сроки

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Секретарь СНБО Данилюк: Восстановление моста в Станице Луганской должно произойти в кратчайшие сроки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что восстановление моста в пгт Станица Луганская Луганской области должно быть проведено в кратчайшие сроки, сообщается на официальном сайте СНБО в среду.

"Ежедневно более 10 000 человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал Данилюк в ходе визита в Станицу Луганскую.

Данилюк также заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил насущные вопросы подготовки военных частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Теги: #станица_луганская #снбо #мост #данилюк
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