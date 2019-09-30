Политика

13:30 30.09.2019

Судьи продолжили оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича

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Судьи продолжили оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича

Апелляционный суд Киева в понедельник продолжает рассмотрение апелляций защиты экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", коллегия судей в понедельник продолжила оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича. Экс-президент, согласно опубликованной ранее повестке, официально вызывался на заседание суда в понедельник, на заседании отсутствует, как и ранее.

В ходе процедурного перерыва в заседании адвокат Виталий Сердюк рассказал журналистам, что всего у защитников шесть жалоб. "На прошлом заседании была оглашена жалоба адвоката Байдика, есть жалоба адвоката Горошинского, жалоба адвокатов Сердюка и Федоренко", сказал Сердюк, добавив, что также есть еще две апелляционные жалобы от других адвокатов и жалоба государственного защитника.

"Судья не зачитывает все жалобы, делает акценты на нарушениях или на доводах защитников", - отметил адвокат.

Говоря непосредственно о нарушениях, на которые указывает защита Януковича, Сердюк подчеркнул, что есть процессуальные нарушения, которые были допущены судом первой инстанции.

"Далее речь идёт о неполноте судебного рассмотрения, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела", - рассказал адвокат.

"Власти необходимо было юридически подвести черту под теми событиями и "прикрыть спины" от будущей ответственности этим приговором. Именно для этого подыскали судей, дали им указания... Не исследовались показания свидетелей, у защиты не было возможности допросить свидетели из числа высокопоставленных лиц", - добавил адвокат.

По словам Сердюка, часть адвокатов просит апелляционный суд отменить приговор районного суда и вынести оправдательный приговор, часть - направить дело на новое рассмотрение. "Защита просит отменить этот политический приговор, мы просим вынести оправдательный приговор, другие защитники (адвокат Байдик - ИФ) просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в Оболонский суд", - сказал Сердюк.

Он пояснил, что разные просьбы в апелляционных жалобах поясняются тем, что адвокаты делают различные акценты на допущенных судом первой инстанции нарушениях.

По словам Сердюка, все доказательства, которые свидетельствуют о непричастности Януковича к инкриминируемым ему преступлениям, привлечены.

Адвокат не стал прогнозировать, как долго суд будет рассматривать апелляции, отметив лишь, что необходимо огласить жалобы, затем должно быть исследование доказательств. "А о сроках рассмотрения говорить не могу", - добавил Сердюк.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене.

Защита заявила ряд ходатайств, в частности, о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, касающихся массового расстрела на Майдане Независимости в Киеве.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене на заседаниях 13 и 23 сентября.

После последнего заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович временно находится в РФ, и защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине. 

Теги: #суд #янукович
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