Политика

15:00 27.09.2019

Кучма о нынешней Раде: Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа

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Кучма о нынешней Раде: Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма высоко оценивает работу Верховной Рады 9-го созыва и надеется, что этот парламент оправдает доверие граждан.

"Сегодня Рада работает беспрецедентно быстро и технологично. Какими будут результаты - увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым…", - сказал Кучма в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу, отвечая на вопрос о том, нравится ли ему стиль работы нынешнего парламента.

По словам второго президента, нынешняя Верховная Рада - не просто другой состав, а "другая реальность".

"Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать", - считает Кучма.

Теги: #верховная_рада #кучма
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