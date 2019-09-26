Украина утратит возможность участия в работе ПАСЕ минимум на два месяца, если не подаст до понедельника новую делегацию на утверждение

Украина утратит возможность представительства не только на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, но и в комитетах минимум на два месяца, если Верховная Рада не подаст до понедельника, 30 сентября, свою новую делегацию для утверждения на ближайшей сессии Ассамблеи в октябре, заявляет народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так как новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретёт. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", - написал политик на своей странице в Facebook в четверг.

Он отметил, что полномочия новой украинской делегации на утверждение можно будет подать в конце ноября в Standing Committee ПАСЕ или 27 января 2020 года в начале зимней сессии. "При таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации", - заявляет Гончаренко.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины - не будет", - написал нардеп.

Гончаренко включен в состав делегации Верховной Рады 9-го созыва в ПАСЕ. Он также был членом делегации украинского парламента предыдущего созыва.

20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Лёвочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации украинского парламента, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержала решение украинской делегации в Ассамблее об отказе от участия в работе осенней сессии и приняла решение делегировать на сессию своего представителя Юлию Левочкину.