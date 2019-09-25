Политика

21:15 25.09.2019

Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений

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Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом (англ. Ralph Everard Gonsalves) коммюнике об установлении дипломатических отношений, а также заявил о намерении установить взаимный безвизовый режим с этой страной.

"Еще один украинский партнер по всему миру! С премьер-министром Ральфом Гонсалвесом подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсентом и Гренадинами. Будем работать в направлении взаимного безвизового передвижения. Мы продолжаем развивать украинские политические и торговые сети вокруг мира", - написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.

Сент-Винсент и Гренадины – государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Теги: #дипотношения #мид
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