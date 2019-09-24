Политика

18:27 24.09.2019

Трамп пообещал гражданам США сохранить право на ношение оружия

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 Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пообещал американским гражданам, что у них всегда будет право на владение и ношение оружия.

"США не допустят попрания прав наших граждан, включая и права на самооборону", - заявил глава американского государства.

Как отметил Трамп, "именно поэтому в этом году он объявил о том, то США не ратифицируют договор о торговле оружием, который является угрозой для свободы законопослушных американских граждан".

"Мы всегда исходили из нашего конституционного права на владение и ношение оружия. Мы всегда будем поддерживать нашу вторую поправку (к конституции США - ИФ)", - отметил он.

В апреле 2019 года Трамп заявил, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует", - сказал он, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе.

Президент США подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

Текст договора о торговле оружием утвердили большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.

Согласно информации, опубликованной ООН, договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

Его подписали 130 государств, но не все они его ратифицировали.

Теги: #сша #трамп #оружие #оон
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