Политика

18:32 23.09.2019

Украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней части сессии Ассамблеи и в торжествах в честь 70-летия Совета Европы

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Украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней части сессии Ассамблеи и в торжествах в честь 70-летия Совета Европы

 Делегация Верховной Рады приняла решение не подавать полномочия на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года в ответ на возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи без выполнения требований ее резолюций.

"Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ… присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, сообщивших о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным", - говорится в заявлении украинской делегации в ПАСЕ, текст которой опубликовала на своей странице в соцсети Facebook глава делегации Елизавета Ясько.

"(Делегация – ИФ) заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - отмечается в заявлении.

В течение этой части сессии делегация Верховной Рады в ПАСЕ намерена проводить консультации с партнерами по Ассамблее для поиска "совместных подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

При этом украинская делегация призвала ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях Ассамблеи по осуждению агрессии РФ против Украины, и о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории Украины, которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе СЕ в последние годы. Также делегация обращается к другим делегациям государств-членов СЕ с призывом провести расширенные консультации по разработке эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

"(Делегация – ИФ) Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров СЕ, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к СЕ и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов СЕ", - говорится в заявлении.

Теги: #пасе #участие #рада #делегация
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