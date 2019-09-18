Политика

10:09 18.09.2019

Рада намерена в среду проголосовать в целом изменения в закон о ВАКС и изменения в УК об уменьшение давления на бизнес

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Рада намерена в среду проголосовать в целом изменения в закон о ВАКС и изменения в УК об уменьшение давления на бизнес

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда), следует из повестки дня заседания.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.

Депутаты также планируют проголосовать во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии.

В повестке дня - ратификации межправительственных протоколов между Украиной и Швейцарией и Украиной и Турцией относительно избежания двойного налогообложения.

Теги: #верховная_рада #закон #вакс
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