Политика

16:47 17.09.2019

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

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Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) одобрительно оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

"Группа послов G7 приветствует решимость и выраженную волю президента Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении G7 в Твиттере.

Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позднее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома Гонтаревой.

Теги: #гонтарева #g7 #зеленский #поджег
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