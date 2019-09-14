Комитеты Рады по внешней политике и по интеграции с ЕС соберутся на заседание 18 сентября – Вакарчук

Комитеты Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом проведут совместное заседание в среду, 18 сентября, сообщил народный депутат Святослав Вакарчук (фракция "Голос").

"18 сентября соберётся расширенное заседание двух комитетов - по иностранным делам и европейской интеграции", - сказал Вакарчук журналистам в субботу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Так, он сообщил, что уже приглашены министр иностранных дел Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, представитель офиса президента, который отвечает за внешнюю политику.

"Мы в таком расширенном формате обсудим нашу будущую внешнеполитическую стратегию", - отметил Вакарчук.

Вакарчук входит в состав комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.