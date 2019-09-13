Политика

12:45 13.09.2019

Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

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Рада намерена перейти на планирование законопроектных работ

Верховная Рада намерена сделать свою работу системной и перейти на планирование своей деятельности.

За соответствующий законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно планирования и системности законотворческой деятельности Верховной Рады" в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести в Регламент работы парламента новую статью 19-1 "План законопроектных работ Верховной Рады".

В соответствии с этой статьёй Верховная Рада ежегодно по представлению председателя парламента утверждает план законопроектных работ с учетом обобщенных предложений комитетов Верховной Рады.

"План законопроектных работ Верховной Рады включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов", - говорится в законопроекте.

В документе оговаривается, что план законопроектных работ Верховной Рады будет учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии Верховной Рады, а парламентские комитеты не реже чем раз в год подают письменный отчет о выполнении плана законопроектных работ.

Законопроект предлагает также забрать у согласительного совета руководителей фракций и групп такие функции, как согласование плана законопроектной работы и рекомендацию его ВР для утверждения.

В то же время законопроект предлагает предоставить возможность председателю парламента вносить представления Верховной Раде о создании консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР в пределах сметы парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесение данных изменений в Регламент сделает работу парламента более эффективной.

Теги: #рада #планирование #законопроекты
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