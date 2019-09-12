Зеленский: на ТКГ в Минске также обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых в заключении, заявляет украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы сейчас не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандском формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске… и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы", - сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö).