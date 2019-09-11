Вакарчук призывает парламент провести закрытое заседание профильного комитета Рады для обсуждения стратегии внешней политики

Народный депутат, лидер партии "Голос Святослав Вакарчук призывает провести закрытое заседание профильного комитета Верховной Рады и выработать стратегию внешней политики.

"Мы так и не услышали стратегии новой исполнительной власти о нашей международной политике, в первую очередь, о наших отношениях со страной - агрессором Российской Федерацией. Именно поэтому мы требуем созвать специальное заседание, закрытое заседание профильного комитета, на которое пригласить вице-премьера по вопросам европейской интеграции, министра иностранных дел, представителя офиса президента, который занимается этими вопросами, а также всех членов делегации ПАСЕ, которых делегировали фракции, чтобы обсудить эти вопросы, выработать совместную позицию и, наконец, ответить на многие вопросы, которые беспокоят нас сегодня", - сказал Вакарчук на утреннем пленарном заседании ВР в среду.

Вакарчук хочет услышать ответы на вопросы, формирует ли парламент делегацию в ПАСЕ, принимает ли участие эта делегация в следующей сессии.

"Если да, то как мы себя ведём, как мы координируем наши действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас..., которые ждут от нас четких ответов, деклараций и обязательств", - подчеркнул политик.

Лидер "Голоса" также считает, что перед встречей лидеров стран Нормандской четверки необходимо понять, какова будет стратегия Украины на предстоящих переговорах, какие подходы, какие встречи президент называет "прорывными и в чем этот прорыв и на какие компромиссы мы можем идти".

"ВР является частью команды, которая формирует основы внешней политики и только вместе мы можем принимать взвешенные стратегические решения", - подчеркнул Вакарчук.