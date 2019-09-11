Виктор Чумак назначен главным военным прокурором Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - главным военным прокурором.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - главным военным прокурором", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось, 2 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, состоял в парламентском комитете по предотвращению коррупции.