Политика

00:59 30.08.2019

Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором

1 мин читать
Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает сайт главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа №638/2019г., обнародованном на сайте президента Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа, поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

Теги: #генпрокурор #указ #украина #рябошапка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:44 30.08.2019
Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

01:05 30.08.2019
Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

00:45 30.08.2019
В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

В пятницу состоится обмен пленными между Украиной и РФ, утверждает экс-депутат ГД Пономарев

00:32 30.08.2019
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

23:46 29.08.2019
Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

23:39 29.08.2019
Рада согласилась на назначение Рябошапки генпрокурором

Рада согласилась на назначение Рябошапки генпрокурором

23:10 29.08.2019
Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

20:04 29.08.2019
США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

19:26 29.08.2019
Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

14:54 29.08.2019
Зеленский предлагает Раде дать согласие на назначение Рябошапки генпрокурором

Зеленский предлагает Раде дать согласие на назначение Рябошапки генпрокурором

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

Рада согласилась на назначение Рябошапки генпрокурором

Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Рада избрала руководство комитетов и определилась с их составом

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада избрала руководство комитетов и определилась с их составом

Рада создала 23 комитета

Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

Премьер-министр предлагает Раде назначить Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины

Премьер предлагает назначить Оксану Коляду главой Минветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц

Раде предложено назначить Зоряну Скалецкую главой Минздрава

Гончарук предлагает Раде переназначить Авакова министром внутренних дел

Премьер предлагает Раде назначить министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского

Гончарук предлагает Раде назначить Анну Новосад министром образования и науки Украины

Нардеп 8-го созыва Бабак предложена на пост министра развития громад и территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА