Политика

16:33 07.09.2019

Президент Европейского Совета Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал Москву освободить всех остальных

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Президент Европейского Совета Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал Москву освободить всех остальных

Президент Европейского Совета Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков и призвал Россию освободить всех политзаключенных.

Об этом Туск написал в субботу на своей странице в Твиттере.

«Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины», - заявил президент СЕ.

Теги: #туск #обмен_пленными
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