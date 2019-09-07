Президент Европейского Совета Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал Москву освободить всех остальных

Президент Европейского Совета Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков и призвал Россию освободить всех политзаключенных.

Об этом Туск написал в субботу на своей странице в Твиттере.

«Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины», - заявил президент СЕ.