Политика

13:27 05.09.2019

В "ОПОРЕ" рекомендуют Зеленскому ветировать принятый Радой Избирательный кодекс, вернув его с необходимыми правками

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В "ОПОРЕ" рекомендуют Зеленскому ветировать принятый Радой Избирательный кодекс, вернув его с необходимыми правками

В Гражданской сети "ОПОРА" считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит подписывать принятый парламентом во втором чтении Избирательный кодекс, поскольку он не привносит усовершенствования в избирательное законодательство страны.

"Очевидно, что Избирательный кодекс не будет подписан президентом, будет ветирован. Игнорирование этого документа приведёт к тому, что новые инициативы не смогут быть рассмотрены Верховной Радой... по нашему мнению, этот кодекс следует ветировать с правками", - сказала председатель правления ГС "ОПОРА" Ольга Айвазовская, выступая на "круглом столе" в четверг в Киеве.

По словам Айвазовской, утверждённый Радой во втором чтении кодекс является "не просто устаревшим", а представляет собой отсутствие реформы.

Она также отметила, что в случае ветирования президентом кодекса с правками, депутаты смогут модернизировать его, учтя правки от главы государства.

Теги: #айвазовская #опора #избирательный_кодекс
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