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17:00 06.05.2021

КС 20 мая начнет рассматривать соответствие Конституции положения Избирательного кодекса об отмене мажоритарки на выборах в Раду - Совгиря

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КС 20 мая начнет рассматривать соответствие Конституции положения Избирательного кодекса об отмене мажоритарки на выборах в Раду - Совгиря

Конституционный суд 20 мая приступит к рассмотрению представления о соответствии Основному закону положения Избирательного кодекса об отмене мажоритарной избирательной системы на выборах народных депутатов, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря (фракция “Слуга народа”).

“20 мая Конституционный суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) статей 133-191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса (относительно конституционности отмены мажоритарной избирательной системы на выборах народных депутатов)”, - написала Совгиря в Facebook в четверг.

Народный депутат обратила внимание, что КС впервые после начала конституционного кризиса (октябрь 2020 года) будет рассматривать представление в форме устного производства - заслушает субъектов права на конституционное представление, представителей Верховной Рады и президента Украины в Конституционном Суде, а также других участников процесса.

Теги: #конституционный_суд #избирательный_кодекс
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