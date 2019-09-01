Политика

15:54 01.09.2019

Союз всех свободных, суверенных и независимых наций является лучшей защитой свободы - вице-президент США

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Союз всех свободных, суверенных и независимых наций является лучшей защитой свободы - вице-президент США

Сильный союз всех свободных, суверенных и независимых наций мира является "лучшей защитой для свободы, сейчас и всегда", заявил вице-президент США Майк Пенс.

"США и Польша будут продолжать вместе со всеми нашими союзниками совместно обороняться. США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу", - сказал он, выступая на церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве.

Пенс подчеркнул, что США, Польша и другие свободолюбивые нации мира будут "встречать свое будущее вместе".

Теги: #сша #пенс
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