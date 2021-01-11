Политика

18:55 11.01.2021

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, призывающую Пенса отстранить Трампа от власти, ее рассмотрят во вторник

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В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, призывающую Пенса отстранить Трампа от власти, ее рассмотрят во вторник

В Палату представителей Конгресса США в понедельник внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Документ носит следующее название - "Резолюция с призывом к вице-президенту Майку Пенсу созвать и мобилизовать высшее руководство исполнительных департаментов администрации для активации параграфа 4 25-й поправки, чтобы признать президента Дональда Трампа неспособным исполнять свои обязанности на этом посту".

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #сша #конгресс #пенс
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