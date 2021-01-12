Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете и условились "продолжать работу" – СМИ

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели первую встречу с 6 января, когда группа сторонников Трампа устроила беспорядки в здании Конгресса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным высокопоставленного чиновника администрации, Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете, провели "хороший разговор" и обсудили предстоящую неделю, "размышляя о последних четырех годах работы и достижениях администрации".

"Они повторили, что те, кто нарушил закон и штурмовал Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение "Америка прежде всего", поддерживаемое 75 млн американцев, и пообещали продолжать работу от имени страны до конца своего срока", - сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Трамп и Пенс не общались с момента беспорядков в Капитолии.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники отмечал, что вице-президент "очень расстроен" тем, что Трамп не сделал больше, чтобы отговорить толпу от штурма Капитолия. При этом некоторые из протестующих угрожали Пенсу.

"На карту были поставлены жизни", - сказал человек, близкий к вице-президенту.

По словам источников телеканала, Пенс жаловался близким и ему, и Трампу людям, что "он был хорошим партнером в течение многих лет", но президент бросил его из-за "одной мелочи".

Кроме того, они добавляли, что Пенс будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена, в то время как Трамп заявлял, что не будет.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.