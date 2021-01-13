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06:28 13.01.2021

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

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Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

Вице-президент Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс Пелоси.

"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он.

По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом, создаст ужасный прецедент."

Он призвал Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена."

Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #сша #трамп #импичмент #пенс
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