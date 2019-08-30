Политика

15:42 30.08.2019

Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, заявляет генпрокурор Рябошапка

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Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, заявляет генпрокурор Рябошапка

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявляет о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в пятницу после своего представления на посту главы ведомства.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генеральный прокурор.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, на церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Теги: #рябошапка #гпу
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