Пристайко: курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО останется неизменным

Назначенный Верховной Радой на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что курс Украины в ЕС И НАТО остается без изменений.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее – одного политического решения", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.