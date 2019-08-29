Политика

19:12 29.08.2019

Пристайко: курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО останется неизменным

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Пристайко: курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО останется неизменным

Назначенный Верховной Радой на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что курс Украины в ЕС И НАТО остается без изменений.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее – одного политического решения", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

Теги: #внешняя_политика #пристайко
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