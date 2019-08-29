Политика

19:11 29.08.2019

Рада назначила Пристайко главой МИД Украины

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Рада назначила Пристайко главой МИД Украины

Верховная Рада по представлению главы государства Владимира Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Пристайко главой внешнеполитического ведомства в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов.

Выступая в четверг в парламенте, Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее – одного политического решения", - сказал он.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001-2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины, в 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007-2009 гг. Пристайко - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко был назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Теги: #пристайко #назначение #мид
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