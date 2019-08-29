Политика

14:54 29.08.2019

На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

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На сайте Рады появились проекты постановлений о назначении Баканова главой СБУ и увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины и назначении главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующие законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1018 и 1021 соответственно. Их тексты на сайте парламента в настоящее время отсутствуют.

Баканов родился 2 мая 1975 года в г.Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.

С 2013 года был руководителем ООО "Студия Квартал-95".

До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, 29 августа Луценко написал заявление на имя Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

Теги: #луценко #верховная_рада #баканов #кадры
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