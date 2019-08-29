Политика

11:07 29.08.2019

Переговоры по обмену удерживаемыми между Украиной и РФ продолжаются, решения по Сенцову пока нет, утверждает Медведчук

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Переговоры по обмену удерживаемыми между Украиной и РФ продолжаются, решения по Сенцову пока нет, утверждает Медведчук

Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в настоящее время продолжаются, однако вопрос обмена украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова окончательно не решен, заявляет глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Этим вопросом занимается официальная власть и президент Украины господин Зеленский, его команда. Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно также окончательно не решен вопрос человека, которого вы назвали – Сенцова", - сказал Медвечук журналистам в кулуарах Рады в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс Украина".

В свою очередь издание "Крым.Реалии" сообщает, что осужденный в РФ Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. "Не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил… Звонка нет", - рассказала мать политзаключенного Людмила Сенцова изданию.

При этом она отметила, что у нее есть информация о готовящемся обмене "33 на 33" и что ее сын в этот список вошел.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в среду, комментируя освобождение из СИЗО главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, написала, что ему изменили меру пресечения в рамках подготовки к обмену "35 на 35".

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

Теги: #медведчук #сенцов
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