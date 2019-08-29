Политика

10:03 29.08.2019

Изменения в Конституцию входят в общее число 465 законодательных инициатив, среди них уменьшение депутатского корпуса в Раде до 300 человек - Стефанчук

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Изменения в Конституцию входят в общее число 465 законодательных инициатив, среди них уменьшение депутатского корпуса в Раде до 300 человек - Стефанчук

Новый состав Верховной Рады готов рассмотреть 465 подготовленных законопроектов, в их число входят изменения в Конституцию Украины, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"465 – это не (количество подготовленных – ИФ) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук журналистам в четверг.

При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию Украины, он отметил, что "очевидно, сказалось утомление".

Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.

Теги: #верховная_рада #конституция #стефанчук
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