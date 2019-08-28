Политика

13:25 28.08.2019

Большинство жителей оккупированного Донбасса за реинтеграцию ― немецкий центр ZOiS

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Большинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают считать эти территории частью Украины, сообщает Hromadske.UA со ссылкой на данные берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.

По итогам исследования «Настроения и идентичности Донбасса по обе стороны фронта» социологи указывают, что 31% респондентов, проживающих на неподконтрольных территориях, выступают за автономию в составе Украины, 27,2% - автономию в России, 23,5% - обычного статуса областей в составе Украины (как до войны, без автономии), 3% - за присоединение к РФ без автономии. То есть за реинтеграцию в Украину, но с разными статусом - 54,5%. Вариант восстановления довоенного положения Донецкой и Луганской областей выбрали на 3% больше 2016 года.

«Такое изменение настроений является статистически значимым и свидетельствует об увеличении поддержки идеи о возвращении к положению (этих территорий - ИФ) перед войной», - говорят авторы исследования.

В целом, и в 2016-м, и в 2019 годах около 55% жителей неподконтрольных территорий высказались за возвращение этих территорий под контроль украинского правительства.

В отношении жителей подконтрольных Украины районов Донбасса, то 65% выступают за реинтеграцию Донецкой и Луганской областей без предоставления особого статуса самоуправления. Еще 31% - за автономию в составе Украины.

Исследование проводила агентство R-Research по заказу Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в течение февраля-марта 2019 года путем опроса жителей подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий. Респондентов с подконтрольной территории опрашивали с помощью личных интервью, а тех, кто проживает по ту сторону линии соприкосновения, - по телефону.

Выборку формировали на основе нескольких степеней по квотам возраста, пола, уровня образования городского и сельского населения, согласно последней официальной статистике. Всего в выборку вошло по 1200 респондентов из обеих частей Донбасса.

Предыдущий опрос «Настроения и идентичности Донбасса по обе стороны фронта» ZOiS проводил в 2016 году.

Теги: #исследование #население #донбасс
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