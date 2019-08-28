Политика

11:32 28.08.2019

В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

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В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Партия "Европейская солидарность" считает неприемлемым избрание главой Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя "Оппозиционной платформы За жизнь" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

"Подлинные взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", - говорится в заявлении "Евросолидарности", обнародованном в среду.

При этом в политсиле выразили удивление позицией других фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", которые молча не возражали "против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике как выглядит пророссийская цензура на примере некоторых СМИ", напомнив, что только представители "Евросолидарности" были против такого решения.

"Надеемся, что все проевроевропейские силы смогут объединившись выступить против надругательства над базовым демократическим принципом - свободой слова, и совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", - говорится в заявлении.

Теги: #комитет #опзж #шуфрич #рада #евросолидарность
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