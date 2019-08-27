Политика

15:01 27.08.2019

Болтон сообщил о встрече Трампа и Зеленского в Варшаве

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Болтон сообщил о встрече Трампа и Зеленского в Варшаве

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Как пишет издание "Европейская правда" во вторник, об этом сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Украину.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Советник президента США подчеркнул: несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, у них вновь будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько длительной будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.

Как сообщалось, Болтон будет находиться с визитом в Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

Теги: #зеленский #трамп #болтон #встреча
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