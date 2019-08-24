Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен удерживаемых в Украине и России вскоре произойдет.

«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков – ИФ), встретиться с ним », - сказал Волкер в комментарии hromadske.ua во время "Шествия достоинства" в Киеве в субботу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на результаты по обмену удерживаемых между Россией и Украиной уже в ближайшие дни.

В украинских СМИ обсуждается якобы достигнутая договоренность от обмене по формуле "33 на 33".