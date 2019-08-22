Политика

12:17 22.08.2019

Зеленский ввел в состав рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий представителей ОО Дурневу и Луневу

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Зеленский ввел в состав рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий представителей ОО Дурневу и Луневу

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы представителей общественных организаций Татьяну Дурневу и Елену Луневу.

Соответствующий указ президента Украины №617/2019 от 22 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

Так, в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы вошли исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния" Татьяна Дурнева и менеджер по адвокации ОО "Центр информации о правах человека" Елена Лунева.

Также Зеленский расширил состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, которые участвуют в работе Комиссии по вопросам правовой реформы с правом совещательного голоса.

В частности в состав консультантов включены представители Международной организации права развития: эксперт по правовым вопросам Людмила Выговская, руководитель юридической группы Сергей Дрозач и эксперт по правовым вопросам Андрей Михеев.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленский #кадры
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