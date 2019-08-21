Политика

18:45 21.08.2019

В ТКГ продолжается конструктивная работа по взаимному освобождению удерживаемых лиц - пресс-секретарь Кучмы

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В ТКГ продолжается конструктивная работа по взаимному освобождению удерживаемых лиц - пресс-секретарь Кучмы

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске продолжают работать над взаимным освобождением удерживаемых лиц, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания группы в Минске.

"Продолжается конструктивная работа по взаимному освобождению удерживаемых лиц", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Теги: #олифер #ткг #кучма
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