Политика

18:10 21.08.2019

В Париже считают выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным

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В Париже считают выход Британии из ЕС без соглашения наиболее вероятным

 Правительство Франции полагает, что "жесткий" Brexit - выход Великобритании из ЕС без соглашения - теперь является основным сценарием развития событий, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Он уточнил, что реализация этого варианта Brexit приведет к незамедлительному восстановлению пограничного контроля на границах ЕС и покинувшей союз Великобритании.

При этом он подчеркнул, что "жесткий" Brexit не означает отмену финансовых обязательств Лондона перед ЕС, которые источник Bloomberg оценил в $47 млрд.

Представитель Елисейского дворца добавил, что в то же время позиция лидеров ЕС по Brexit не поколеблется из-за возможного вмешательства со стороны президента США Дональда Трампа.

На среду запланирована встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель. Затем, на четверг, намечена встреча Джонсона с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, после чего лидеры всех государств проведут переговоры с Трампом на саммите G7 в Биаррице (Франция).

Меркель неоднократно заявляла, что будет придерживаться позиции ЕС, которая выражается в том, что договоренности с ЕС об условиях выхода Великобритании вновь обсуждаться не будут.

Между тем Джонсон добивается новых переговоров по условиям Brexit, однако в ЕС предупреждают, что не собираются идти на это, и считают оптимальными договоренности, которые были достигнуты ранее. Эти договоренности согласовало с Брюсселем прежнее британское правительство. Однако парламент Великобритании отказался их ратифицировать.

Джонсон также обещает, что выведет свою страну из ЕС до конца октября, вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем.

Теги: #великобритания #ес #франция
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