Политика

13:37 21.08.2019

Арахамия ожидает решения о своем назначении главой фракции "Слуга народа" 28 августа

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Арахамия ожидает решения о своем назначении главой фракции "Слуга народа" 28 августа

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что решение по поводу его назначения руководителем этой фракции будет принято, скорее всего, 28 августа.

"Рекомендация уже сделана. Это будет решено на нашем партийном собрании… 28-го, кажется, у нас будет предварительное собрание перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о его возможном назначении на должность главы фракции "Слуга народа".

Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

Теги: #слуга_народа #арахамия
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