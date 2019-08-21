Политика

10:58 21.08.2019

РФ может выдать осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко Украине

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РФ может выдать осужденных Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко Украине

Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Возможного скорого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. (...) И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Теги: #гриб #украина_уругвай #кольченко #клых #рф #балух #карпюк
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