В суд передан обвинительный акт относительно киевлянина, подозреваемого в избиении Балуха

Столичные правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в том, что в сентябре 2020 года, находясь на территории киевского Гидропарка, он избил бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, следствие установило, что между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний нанес Балуху телесные повреждения, с которыми тот был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

"По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные пострадавшим телесные повреждения относятся к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что в настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За избиение Балуха обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, об избиении Балуха 8 сентября 2020 года сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

16 сентября 2020 года бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.