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16:46 12.10.2020

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию – нардеп

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Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию – нардеп

Бывшего политического заключенного РФ, украинского общественного активиста Владимира Балуха, находящегося на лечении после избиения, переводят из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщила народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность").

"Действительно хорошие новости от врачей В.Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию", - написала Геращенко в понедельник на своей странице в Фейсбуке.

При этом она добавила, что Балух "еще не понимает полностью, что с ним, что с ним произошло, где он находится".

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник, 8 сентября, сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

16 сентября бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха. 19 сентября Днепровский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Теги: #геращенко #балух #лечение
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