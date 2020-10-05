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14:58 05.10.2020

Здоровье Балуха улучшается – нардеп Геращенко

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Здоровье Балуха улучшается – нардеп Геращенко

Состояние здоровья бывшего политического заключенного РФ, украинского общественного активиста Владимира Балуха улучшается, сообщает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Наконец, хорошие новости от лечащих врачей В.Балуха: "Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - написала Геращенко в понедельник на своей странице в соцсети Фейсбуке.

Она напомнила, что Балух должен был баллотироваться на предстоящих местных выборах и возглавить партийный список "Европейской солидарности" в Киевский облсовет.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник, 8 сентября, сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

16 сентября бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха. 19 сентября Днепровский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Теги: #здоровье #геращенко #балух
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