В "Слуге народа" осудили грубое высказываниеизбранного нардепом Бужанского в адрес представителя СМИ

Партия "Слуга народа" осудила нелицеприятное высказывание избранного на внеочередных парламентских выборах народным депутатом Максима Бужанского в адрес корреспондента журнала "Новое Время" Ольги Духнич, при этом считают произошедшее "понятной реакцией" на оценочные суждения представителя СМИ.

"Мы осуждаем высказывание избранного народного депутата Максима Бужанского в отношении журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - говорится на странице партии в Фейсбуке в понедельник.

В то же время, в сообщении отмечается, что высказывание Бужанского было, "хоть и чрезмерным и не этичным, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный депутат будто бы имеет к СССР и определенным украинским политикам".

"Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздерживаться от такого рода оценочных суждений, поскольку они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам", - отметили в "Слуге народа".

Как ранее сообщали ряд СМИ, Бужанский оскорбил Духнич 18 августа в Telegram в ответ на ее публикацию в журнале "НВ", в которой корреспондент написала, что Бужанский ностальгирует по временам СССР и беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.