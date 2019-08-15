Политика

14:01 15.08.2019

"Голос" обещает поддержку ветеранов вне зависимости от существования комитета Рады и министерства

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"Голос" обещает поддержку ветеранов вне зависимости от существования комитета Рады и министерства

Фракция партии "Голос" будет отстаивать в парламенте интересы ветеранов и их семей, не зависимо от того, будет ли сохранен профильный комитет в Верховной Раде и Министерство по делам ветеранов.

"Для нас важна, прежде всего, эффективная защита прав и поддержка ветеранов, а не название комитетов и распределение должностей", - говорится в пресс-релизе партии, размещенном в соцсети Фейсбук четверг.

"Голос" также заявил, что выступает за принятие комплексного закона о статусе ветеранов.

Как сообщалось, 9 августа на заседании подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22 (их перечень опубликован на странице этой политсилы в Фейсбуке). В этом списке нет комитета по делам ветеранов.

Подготовительная депутатская группа утвердит количество парламентских комитетов на заседании в четверг, 15 августа.

Теги: #голос #ветераны #рада #партия
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