"Евросолидарность" предлагает Забродского на пост руководителя комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Партия "Европейская солидарность" выступает за назначение избранного народным депутатом генерал-лейтенанта Михаила Забродского на должность руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде 9-го созыва.

"Вряд ли в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский, на главу комитета по национальной безопасности и обороне, потому что это правда. У него за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос, есть ли в НАТО войска", - сказала избранная народным депутатом парламента 9-го созыва, первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко на пресс-конференции во вторник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

По ее мнению, распределение комитетов в Верховной Раде должно происходить в соответствии с профессиональной компетенцией и опытом кандидатов.

Кроме того, указала Геращенко, "Европейская солидарность" призывает партии "Батькивщина" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов.

Забродский избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность" (под номером 4).