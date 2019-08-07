Дочь удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ждет от Зеленского содействия для оказания помощи ее отцу

Дочь крымскотатарского активиста, инвалида первой группы Эдема Бекирова Элеонора Бекирова просит президента Украины Владимира Зеленского принять все возможные меры для оказания помощи ее отцу, находящегося в заключении в СИЗО на территории оккупированного Крыма, в отношении которого на четверг, 8 августа, запланировано судебное заседание.

"Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца, я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и, в конечном счете, освобождения", - говорится в ее открытом обращении к Зеленскому, опубликованному на ее странице в соцсети Facebook в среду.

По словам Элеоноры Бекировой, ее отца в четверг "вновь будут судить, решая жить ему или умереть". "Если он останется в заключении, если суд примет решение о его этапировании, он объявит голодовку и откажется принимать даже те лекарства, которые нам удается передать ему. Он обещал это, а я знаю своего отца — он всегда выполняет свои обещания. Он боец, и он будет держаться, если будет знать, что его страна, за которую он в 2014 году готов был отдать жизнь, борется за него. Я требую от Вас сделать это… Спасите моего отца, выполните свой долг", - говорится в заявлении.

Дочь политзаключенного напоминает, что ее отец - инвалид первой группы. "У него ампутирована нога с незаживающей раной, нижний вялый парапарез ног, после перенесенного инфаркта его прооперировали и установили 4 шунта в сердце, которое в любой момент может остановиться. Его сахарный диабет требует ежедневной помощи, которую он не получает вот уже 238 дней. Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно оказать ему медицинскую помощь, но это не было сделано… Мой отец еще жив только благодаря помощи таких же, как он - несправедливо заключенных крымских татар", - отмечает Бекирова.

При этом она подчеркнула, что ее отец, находящийся в заключении с декабря минувшего года, "абсолютно невиновен: это знают те, кто его арестовал и держит в заключении; знают те, кто намерен его судить, кто медленно убивает его".

Эдем Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).