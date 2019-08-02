Политика

15:37 02.08.2019

Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

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Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Анка Фельдгузен выразила поддержку реформам, начатым командой президента Украины Владимира Зеленского, в частности, реформированию сектора безопасности и обороны", - сообщает в пятницу пресс-служба СНБО Украины.

Кроме того, говорится в сообщении, посол ФРГ в Украине выразила уверенность в успешном дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Теги: #зеленский #данилюк #снбоу #германия
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