Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Рады и формирование нового Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Верховной Рады и формирование нового Кабинета министров.

"Я рассчитываю на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента также прошло достаточно быстро", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В то же время, премьер отметил, что правительство ответственно относится к стабильности государства в переходный период. В связи с этим он подчеркнул, что Кабмин будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до формирования работы нового состава.

Кроме того, Гройсман отметил, что правительство и министерства сформируют материалы для эффективной передачи власти новому составу Кабмина. Для этого будут приняты соответствующие изменения в регламент.