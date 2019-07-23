Политика

18:21 23.07.2019

Украине необходима новая политическая культура – депутат Европарламента Ауштрявичюс по итогам выборов в Раду

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Украине необходима новая политическая культура – депутат Европарламента Ауштрявичюс по итогам выборов в Раду

Депутат Европейского парламента, член делегации в Комитет Ассоциации Украина-ЕС Пятрас Ауштрявичюс (группа "Обновим Европу", либералы, Литва) высказался за продвижение в Украине новой политической культуры.

Такое мнение он высказал по завершению участия в наблюдательной миссии Европарламента на досрочных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 21 июля, сообщает пресс-служба политической группы.

По мнению европейского политика, хотя эти выборы и привели к тому, что президент Владимир Зеленский получил в Верховной Раде стабильное большинство, "тяжелая работа начинается только сейчас".

"Верховная Рада и президент Зеленский теперь должны объединить усилия, чтобы продвигать столь необходимые реформы. Очевидно, что главным приоритетом для большинства украинских избирателей является борьба с коррупцией с целью установления свободной, демократической и стабильной страны и проевропейской Украины", - отметил Ауштрявичюс.

При этом депутат Европарламента высказался за важность сохранения поддержки со стороны ЕС, чтобы противостоять российской агрессии на востоке Украины. "Хотя сам день выборов в значительной степени соответствовал международным правилам и Украина еще раз продемонстрировала свою приверженность демократическому праву голоса, также очевидно, что стране нужна новая политическая культура. Такая, в которой будет меньше влияния олигархов и меньше места и возможностей для богатых закулисных фигур", - уверен европейский политик.

В этой связи он высказался за дальнейшее сотрудничество между Европейским парламентом и Верховной Радой с целью модернизации политических и экономических реформ, а также реализации Соглашения об ассоциации.

"ЕС и Украина остаются близкими партнерами в обеспечении столь необходимого мира и процветания народу Украины", - резюмировал Ауштрявичюс.

Теги: #европарламент #выборы
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