Политика

17:42 19.07.2019

В КС поступило представление 53 нардепов с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов

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В КС поступило представление 53 нардепов с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции законов Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Как сообщил отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, текст конституционного представления размещен на сайте суда в рубрике "На рассмотрении суда". В настоящее время осуществляется обработка Секретариатом КС.

Ранее в пятницу вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что соответствующее представление подписали 53 депутата, в частности, вся фракция партии "Самопомич". Она выразила надежду, что нынешний состав КС примет его в производство и будет рассмотрение по существу.

Теги: #верховная_рада #законы #донбасс #кс
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